Giornalisti, Guidotto nuovo fiduciario del Gruppo uffici stampa

CATANIA – È Gaetano Guidotto il nuovo fiduciario del Gruppo uffici stampa (Gs) di Catania. Lo ha eletto ieri sera all’unanimità l’assemblea dei giornalisti catanesi iscritti al gruppo di specializzazione del Gus. Gaetano Guidotto, 54 anni, professionista, è addetto stampa del Comune di Bronte da oltre 13 anni, e vanta una lunga esperienza sindacale nello specifico settore dell’informazione pubblica. “Metto la mia elezione a disposizione dei colleghi – ha detto il nuovo fiduciario del Gus Catania – per affrontare in un quadro unitario il problema della professionalizzazione e dell’applicazione del contratto di lavoro nel settore del lavoro giornalistico nella pubblica amministrazione”. All’assemblea erano presenti il presidente regionale del Gus Sicilia, Vito Orlando, e il segretario provinciale Assostampa di Catania, Orazio Aleppo. “Una scelta condivisa – ha commentato Orlando – è sempre il miglior viatico per operare al meglio, in una sezione importante come quella di Catania, che è la più numerosa della Sicilia. Sono fiducioso che Gaetano svolgerà un buon lavoro nell’interesse dei colleghi”. “Al collega Guidotto vanno le congratulazioni e l’augurio di buon lavoro – ha detto Aleppo – in un momento così delicato e di evoluzione per la categoria è importante avere una figura autorevole e credibile al servizio dei tanti colleghi degli uffici stampa”. (ANSA).