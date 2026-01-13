Giornata della Memoria, le iniziative del Comune di Palermo

Verranno deposte quattro nuove Pietre d'inciampo

PALERMO – In vista della Giornata della Memoria, il Comune di Palermo promuove una serie di iniziative commemorative dedicate alle vittime del nazifascismo. In questo contesto, verranno deposte quattro nuove Pietre d’Inciampo, realizzate dall’artista tedesco Gunter Demnig.

“Queste iniziative rinnovano il valore della memoria collettiva e della responsabilità civile – dichiara il sindaco Roberto Lagalla –. Il Comune ha voluto ricordare quattro vittime dell’Olocausto che rappresentano quattro figure diverse tra loro, per storia personale, ruolo sociale e vicenda umana: un medico, un carabiniere, un agente di polizia e un antiquario. Le Pietre d’Inciampo sono monumenti silenziosi ma potentissimi, capaci di richiamare ciascuno di noi a una riflessione profonda sul senso della pace, del rispetto dei diritti umani e della libertà. Questo percorso commemorativo nasce da un lavoro condiviso con il giornalista Leone Zingales, promotore delle iniziative legate alla Giornata della Memoria, e contribuisce a rendere Palermo sempre più una città di pace e per la pace”.

Il programma delle commemorazioni prevede: Venerdì 16 gennaio, alle ore 9.30, presso Vicolo Sant’Uffizio, la posa della Pietra d’Inciampo in memoria del medico Josef Lewsztein. A seguire, alle 10.30, presso Palazzo Steri, si terrà un momento di riflessione a lui dedicato.

Lunedì 19 gennaio, alle ore 10.00, in via Terrasanta 6, la posa della Pietra d’Inciampo dedicata al carabiniere Calcedonio Giordano.

Giovedì 22 gennaio, alle ore 13.00, in piazza della Vittoria, sarà collocata la Pietra d’Inciampo in ricordo dell’agente della Polizia di Stato Annibale Tonelli.

Lunedì 26 gennaio, alle ore 10.30, in via Beati Paoli, è in programma la posa della Pietra d’Inciampo alla memoria dell’antiquario Otto Rosenberg. Le iniziative si concluderanno martedì 27 gennaio, alle ore 8.30, presso l’Eco Museo del Mare, in via Messina Marine, con un momento di riflessione al “Vagone della Memoria”, dedicato a tutte le vittime del nazismo.

Sono inoltre in programma dei momenti commemorativi di riflessione: sabato 17 gennaio, alle ore 9.00, via Giuseppina Turrisi Colonna, 7, sarà ricordata la partigiana e insegnante Maria Di Gesù; martedì 20 gennaio, alle ore 9.30, in via Trapani (angolo via N. Garzilli), un momento di riflessione per il medico ebreo Menase Lucacer e mercoledì 21 gennaio, alle ore 9.00, in via dei Cantieri, (ingresso Fincantieri), sarà ricordato l’operaio Liborio Baldanza.