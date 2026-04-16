I funerali venerdì 17 aprile in Cattedrale

Giovanna Somma, la docente di italiano e latino morta mercoledì 15 aprile durante una lezione al liceo classico Vittorio Emanuele II di Palermo, lascia un vuoto incolmabile.

L’istituto scolastico palermitano ricorda così sui social l’insegnante stroncata a 59 anni da un malore davanti ai suoi alunni: “Si dice che gli angeli ci passino accanto senza farsi vedere, piano piano ci sfiorano e la loro carezza ravviva il calore che abbiamo nel cuore, accende la luce che ci illumina gli occhi, schiude il sorriso che distende le labbra, apre il respiro che riempie i polmoni. Allora capita di alzare lo sguardo, seguire una nuvola, riempirsi di cielo, ringraziare la vita. A volte succede che un angelo invece di sfiorarci soltanto ci attraversi la vita, colmando il nostro tempo di parole, pensieri, immagini, sogni, cose fatte insieme, cose ancora tante da fare”.

“Allora capita di fare una passeggiata o una gita – si legge ancora nel lungo post – andare a una conferenza, mangiare un gelato, partecipare a una manifestazione, fare volontariato, scambiarsi un abbraccio, ricevere un dono, sentirsi per telefono, stare a parlare anche ore, leggere una poesia, scrivere una frase alla lavagna, che ci resterà per sempre. La professoressa Giovanna Somma ci ha attraversato la vita. Con lei ognuno e ognuna di noi ha condiviso il sorriso, la speranza, l’amore incondizionato per la scuola, per la bellezza, per il prossimo. Con lei ringrazieremo la vita che ci ha fatti incontrare”.

Palermo, il cordoglio per la morte di Giovanna Somma

Come raccontato dalla preside del liceo classico Vittorio Emanuele II, Giovanna Somma era impegnata anche nel sociale e coinvolgeva i suoi alunni nelle attività che svolgeva insieme alla Comunità di Sant’Egidio. La preside si è subito attivata per offrire “un aiuto per gli studenti che hanno assistito al tragico evento tramite l’Usr e l’Ambito territoriale”. Stando a quanto raccontato dalla dirigente scolastica Mariangela Ajello, Giovanna Somma “aveva avuto qualche problema di salute, ma nulla avrebbe lasciato presagire ciò che sarebbe accaduto”. La professoressa è morta sul colpo e ogni tentativo di rianimarla, anche con l’ausilio di un defibrillatore, si è rivelatore inutile.

Dai social arrivano tanti messaggi di cordoglio. “Immenso e indicibile è il dolore che strazia, quando un allievo di grande valore, divenuto prestigioso docente, scompare giovane ancora, lasciando esterrefatti quanti gli volevano bene – scrive Mario Franchina – Te ne sei andata così, in silenzio, mentre svolgevi l’amato tuo compito a servizio dei giovani tuoi alunni, al liceo classico ‘Vittorio Emanuele II’ di Palermo. Lo stesso liceo che frequentasti da giovane studentessa, innamorandoti, sotto la mia guida, della letteratura italiana e dei grandi poeti che nei secoli l’hanno fatta fiorire di tante pagine immortali”.

I messaggi dei colleghi

“Resto sconvolto alla notizia dell’improvvisa dolorosa scomparsa di mia cugina Giovanna, mia collega per anni al Liceo Scientifico ‘Savarino’ di Partinico (oggi intitolato a Peppino Impastato e Felicia Bartolotta)”, scrive Enrico Somma. Anche il liceo classico Garibaldi ha manifestato il proprio cordoglio via social: “Alla famiglia e all’intera comunità scolastica del ‘Vittorio Emanuele’ giungano le sentite condoglianze della nostra dirigente scolastica prof.ssa Irene Marcellino e della comunità scolastica del liceo classico ‘Garibaldi’, che si stringe assieme al ‘Vittorio Emanuele II’ per l’incresciosa perdita della collega Prof.ssa Somma”.

Ed ancora: “La dirigente scolastica e l’intera comunità dell’IISS Ferrara esprimono il più sentito cordoglio alla dirigente scolastica del liceo classico Vittorio Emanuele II, prof.ssa Mariangela Ajello, a tutto il personale, agli studenti e alle studentesse per la tragica scomparsa della prof.ssa Giovanna Somma. Docente stimata, punto di riferimento per generazioni di studenti e colleghi, la prof.ssa Somma ha lasciato un segno indelebile nella scuola palermitana con la sua competenza, la sua umanità e la passione per l’insegnamento. La comunità dell’IISS Ferrara si unisce al ricordo e al dolore, certa che il valore educativo e umano della prof.ssa Giovanna Somma continuerà a vivere in chi ha avuto il privilegio di conoscerla”.

Palermo, quando si svolgeranno i funerali di Giovanni Somma

I funerali della compianta professoressa si svolgeranno venerdì 17 aprile, alle 09.45, presso la Cattedrale di Palermo.