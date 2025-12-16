Giunta e riforme, la road map del governo Schifani da gennaio

Le prossime tappe dopo la Finanziaria

PALERMO – Riforma degli enti locali, abolizione del voto segreto all’Ars, riforma della dirigenza regionale e dei consorzi di bonifica. E’ la road map su cui governo Schifani e maggioranza si concentreranno a partire da gennaio subito dopo l’approvazione della Manovra di stabilità, in discussione all’Ars. Sono le priorità politiche affrontate dal tavolo di maggioranza riunitosi nelle scorse settimane a Palazzo d’Orléans.

Al centro dell’agenda per il prossimo anno anche il completamento della giunta Schifani, con la copertura delle due caselle ancora vacanti e le cui deleghe sono nelle mani ad interim del presidente della Regione dopo la revoca degli assessori in quota Dc. Sul tavolo, secondo quanto trapela, anche l’ipotesi di una giunta interamente politica.