Giuseppe Dipasquale è il nuovo direttore artistico di Marche Teatro

Il commediografo catanese sostituisce Velia Papa

CATANIA – È il regista e commediografo catanese, Giuseppe Dipasquale, classe 1963, il nuovo direttore artistico di Marche Teatro. Sostituisce Velia Papa che lascia dopo dieci anni.

La nomina

La nomina è stata decisa oggi all’unanimità dal Consiglio di amministrazione su una rosa di tre candidati (gli altri due erano Rhut Heynen e Elisabetta Riva) selezionati da una Commissione tecnica esterna appositamente costituita. La Commissione tecnica era costituita dal presidente Luca De Fusco e dai commissari Giancarlo Marinelli e Rita Centofanti.

La carriera di Giuseppe Dipasquale

Laureato in Lettere e diplomato in regia all’Accademia nazionale d’arte drammatica ‘Silvio D’Amico‘, Dipasquale ha diretto una cinquantina di spettacoli in importanti teatri italiani, tra cui il Biondo di Palermo, il Teatro di Roma e lo Stabile di Catania.

Dipasquale vanta, inoltre, una lunga collaborazione professionale con il compianto Andrea Camilleri con cui ha scritto diversi spettacoli. Tra questi, l’adattamento teatrale del romanzo ‘Il birraio di Preston’.

Attualmente è direttore artistico del Barbablù Fest di Morgantina e del Festival delle Ville Vesuviane di Ercolano.