“Legalità, rispetto delle regole, diritti, non favori” VIDEO

La ricetta di Giuseppe Giuffrida, avvocato e candidato sindaco di Catania per la società civile.

CATANIA. “Solidarietà e giustizia: il punto di partenza, per una città come Catania”. Giuseppe Giuffrida, che di professione fa l’avvocato, ha deciso di scendere in campo per Palazzo Elefanti e lanciare un movimento che ha come obiettivo il generale cambio di mentalità della città. “Legalità, rispetto delle regole, diritti, non favori”, sono questi i seme da far germogliare. Tra i candidati in consiglio comunale ci sono anche Luana Ilardo e Mario Ravidà, testimoni di alcune delle pagine più drammatica della storia recente nazionale. “Luana ha pagato a caro prezzo il rispetto della legalità, questa è la sua battaglia: sono onorato che lei abbia voluto accettare il mio invito”.