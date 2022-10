Governo Meloni: la spuntano i siciliani Musumeci e Urso

Confermate le indiscrezioni della vigilia.

ROMA – Nasce il governo Meloni: due i ministri siciliani. Le indiscrezioni della vigilia vengono confermate dalla voce della prima donna a ricoprire la carica di presidente del consiglio. L’ex presidente della Regione, Nello Musumeci, incassa il ministero (senza portafoglio) per le politiche del mare e del Sud. Un incarico che rafforza, nei fatti, la sinergia con il governo regionale guidato da Renato Schifani.

“Un risarcimento spese” di non poco conto per il passo di lato che ha portato a Palazzo d’Orleans un altro inquilino tenendo però insieme la coalizione. Un altro siciliano (meloniano) che occuperà una casella è Adolfo Urso, nuovo Ministero dello Sviluppo economico. Urso, di origini acesi, può vantare un corposo cursus honorum dal sottosegretariato allo Sviluppo economico alla presidenza del Copasir. Due siculi made in “Sicilia orientale” che in comune hanno una lunga militanza nel Movimento Sociale Italiano e in Alleanza Nazionale.