Green pass, mascherine e discoteche: tutte le riaperture dall’11 febbraio

Il governo vara le nuove regole in vigore dalla prossima settimana. Ecco tutto quello che c'è da sapere

ROMA – Il governo ha varato le nuove misure anti Covid che porteranno il Paese verso una maggiore libertà per i vaccinati. Sarà un processo graduale ma che muove i primi passi verso una convivenza con il virus che non potrà più bloccare l’attività degli italiani in regola con il ciclo vaccinale. Da qui la scelta di rendere illimitata la scadenza del green pass per chi ha ricevuto la terza dose o ne ha ricevute due e poi si è contagiato e guarito dal Covid.

Resteranno validi i divieti delle zone rosse solo per i no vax e dal 10 febbraio non saranno più obbligatorie le mascherine all’aperto. Il green pass sarà illimitato, come detto, per chi ha ricevuto tre dosi di vaccino e per chi ne ha ricevute due ed è successivamente guarito dal Covid. Sarà valido sei mesi, invece, per chi non ha completato il ciclo vaccinale. Sia in zona arancione sia in zona rossa le restrizioni saranno valide solo per chi non possiede il super green pass.

Dall’11 febbraio sarà obbligatoria la mascherina in tutti i luoghi chiusi. In bar e ristoranti va indossata all’ingresso e quando si è in piedi. Nei cinema e nei teatri per tutta la durata dello spettacolo. Nelle palestre e nei centri sportivi solo quando si sta nelle aree comuni e si può naturalmente togliere quando si fa attività sportiva. Su treni, aerei, navi e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale è obbligatorio indossare le Ffp2. I contatti stretti dei positivi con terza dose da meno di 120 giorni non fanno quarantena, ma devono indossare per dieci giorni la Ffp2 e rispettare l’autosorveglianza.

Dall’11 febbraio riapriranno le discoteche, con la possibilità di ballare. Potranno entrare solo i possessori di super green pass e con mascherina. Nelle discoteche all’aperto si potrà evitare di indossare la mascherina.