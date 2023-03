Green Pop Festival, tra gli artisti sul palco anche Geolier

Il giovane talento, diventato in poco tempo punto di riferimento per l'urban italiano, si esibirà a luglio

PALERMO – Dopo l’annuncio di Lazza, al Green Pop Festival arriva un altro nome tra i più attesi di questa estate: Geolier 20 luglio, Cantieri Culturali alla Zisa h 21.00, senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Un talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai ma, allo stesso tempo, di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, così come solo i grandi artisti sanno fare.

Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena, collezionando, in così poco tempo, importanti certificazioni – ben 17 dischi di platino e 20 dischi d’oro – e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video.

Il suo 2023 non poteva essere inaugurato in un modo migliore: Geolier ha finalmente messo fine alla grandissima attesa dei suoi fan e, a tre anni dal suo eclatante esordio discografico, ha rilasciato il suo nuovo album, “Il Coraggio dei Bambini”.

A proposito del “Coraggio dei Bambini” Geolier racconta: “Il titolo dell’album è arrivato alla fine di tutto, quando ho visto che in molte delle tracce parlavo dei bambini, della loro forza, del coraggio che hanno. I bambini sono senza filtri e anche quando hanno paura di qualcosa non si fermano, ci provano sempre lo stesso a ottenerla. E anche per me e le persone che mi stanno attorno spesso è stato così. La vita ci ha messo davanti tante cose belle, ma anche tante cose difficili. Noi abbiamo deciso di avere coraggio e affrontarle proprio come fanno i bambini”. E continua: “Con questo album ho voluto raccontare ogni pensiero, disagio, sentimento che prova un napoletano, così come lo farebbe un napoletano. È importante per me rappresentare la mia gente.”

Il Coraggio dei Bambini” è stato anticipato da “Chiagne” – già certificato disco di platino – e “Money”. Con il nuovo album, le sue sonorità che guardano oltreoceano e i temi affrontati, l’artista ci dimostra come si può essere estremamente contemporanei e figli del proprio tempo, ma con un’attitudine old-school, attraverso racconti di vita, della strada e delle sue verità.

Grazie alla cover dell’album e al videoclip di “Money” – visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=MVEVhtoYBxE -, il rapper mette davanti a tutto e a tutti i bambini del suo quartiere, i loro sorrisi, le loro speranze: “Loro sono la mia faccia, loro rappresentano la forza, le paure di non farcela ed il coraggio di vincere”. Per Geolier il coraggio dei bambini, la verità stampata sulle loro facce, è un’immagine universale che non ha confini: da Napoli a New York.

I biglietti sono già disponibili in prevendita sul www.puntoeacapo.uno (sponsor Ticket ciaotickets).

Green Pop Festival organizzato da Puntoeacapo con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita, che da luglio a settembre 2023 propone la programmazione di concerti al Velodromo “Paolo Borsellino”, Teatro di Verdura e Cantieri culturali alla Zisa. Reso possibile grazie alla rinnovata collaborazione con il Comune di Palermo, all’interesse di importanti artisti della musica contemporanea che scelgono Palermo e alla collaborazione con nuove realtà imprenditoriali nel settore, come Gomad concerti.

IL FESTIVAL | La musica nello spazio urbano, che porta il pubblico in tre contesti suggestivi e accoglienti, diversi tra loro ma accomunati dall’essere luoghi di riferimento sociale e culturale, che stimolano un’attenzione differente verso la città, le architetture e il suo paesaggio. Green Pop Festival crea spettacolo e unisce accoglienza e promozione territoriale, avendo a cuore la sua tutela, riducendo al minimo l’impatto ambientale e preservando i luoghi storici che lo ospitano.

Un festival pensato per tutti, un pubblico trasversale, accomunato dalla passione per la musica e per la città di Palermo: le migliaia di spettatori si ritrovano immersi nel parco naturale che ospita il Teatro di Verdura, all’interno del Giardino di Villa Castelnuovo, nel cuore di un’ex area industriale di Palermo che ha avuto un ruolo centrale tra ‘800 e la prima metà del ‘900, dove oggi sorgono i Canteri Culturali alla Zisa oggi riconosciuti una “fabbrica di produzione culturale”. O ancora la grande struttura del Velodromo intitolato alla memoria di Paolo Borsellino, che si “riaccende” con grande musica dal vivo.