Una passeggera seduta sul sedile posteriore ha riportato gravi ferite

USA – Una donna alla guida di un’auto è sfuggita per pochi centimetri a una tragica morte quando una gru è crollata e ha colpito il suo veicolo, a Fort Lauderdale, negli Stati Uniti d’America.

La gru crolla: conducente di un’auto salva per miracolo

Il crollo della gru, proveniente da un cantiere vicino alla strada, è avvenuto improvvisamente a causa di un cedimento strutturale. Il tragico evento ha causato la morte di un operaio e il ferimento di altri nove. L’auto, che è stata centrata in pieno dalla gru, è un taxi. Mentre la conducente è riuscita a uscire illesa dal veicolo, la passeggera seduta sul sedile posteriore ha riportato gravi ferite.

L’incidente ha suscitato preoccupazione e discussioni sulla sicurezza dei cantieri e delle strutture in costruzione nelle aree urbane. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per determinare le cause esatte del crollo e valutare eventuali responsabilità.

