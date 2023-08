Operazione della guardia di finanza

GELA (CALTANISSETTA) – Capi d’abbigliamento e calzature contraffatti. Blitz della guardia di finanza di Gela, in provincia di Caltanissetta, contro l’abusivismo commerciale e la contraffazione dei marchi ‘Made in Italy’. le fiamme gialle sono entrate in azione sul lungomare Federico Ii di Svevia.

I marchi nel mirino dei falsari

Sequestrati dalle fiamme gialle orologi, borse, scarpe sportive e capi d’abbigliamento che riportavano i marchi più noti: Harmont & Blaine, Emporio Armani, Aeronautica Militare, Gucci, Supreme Luis Vuitton, Adidas, Disquared 2, Versace, Nike Air, Nike Air Jordan, Alexander Mc-Queen, Omega, Bretling, Daniel Wellington, Casio e Rado.