Guerra in Ucraina, repressione interna in Russia

Dal 24 febbraio, sono 4.552 le persone arrestate dalla polizia russa durante le manifestazioni di protesta contro la guerra. Lo riporta il sito indipendente OVD-Infogruppo che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia. Solo oggi sono oltre 900 le persone fermate nei cortei promossi in 44 città, da Mosca alla Siberia.

E anche ‘una marea umana per la pace’ si è riversata a Berlino per chiedere la pace: oltre 500 mila persone. Immagini senza precedenti, nelle ore in cui Mosca spinge sulla deterrenza nucleare. “Ucraina fronte della lotta globale per la democrazia” “Oggi noi, domani voi!”, si legge sui manifesti.

Nel frattempo, secondo le stime del il ministro degli Esteri ucraino Kuleba sinora “la Russia ha perso 4.300 uomini”

