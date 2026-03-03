 Guerra, le truppe di terra dell'esercito israeliano entrano in Libano
Guerra, le truppe di terra dell’esercito israeliano entrano in Libano

Sale la tensione in Medio Oriente
BEIRUT
di
BEIRUT – L’esercito israeliano è entrato nel Libano meridionale via terra conquistando diversi punti nelle vicinanze, nell’ambito del piano per rafforzare la difesa del fronte. Lo riferisce il portavoce dell’Idf. Il ministro israeliano della Difesa, Israel Katz, ha dichiarato che l’avanzata dell’Idf nel Libano meridionale ha lo scopo di impedire il “fuoco diretto” sulle comunità israeliane.

“Per impedire la possibilità di attacchi diretti contro le comunità israeliane, il primo ministro Benyamin Netanyahu e io abbiamo autorizzato l’Idf ad avanzare e a mantenere ulteriore territorio dominante in Libano e a difendere da lì le comunità di confine”, ha detto. “L’Idf continua a operare contro gli obiettivi di Hezbollah in Libano. L’organizzazione terroristica sta pagando e pagherà un prezzo elevato per il fuoco contro Israele”, ha aggiunto.

