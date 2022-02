Guerra Russia-Ucraina: bandiera della pace a Palazzo delle Aquile

L'iniziativa voluta dal sindaco Orlando, d'intesa con la Consulta della pace, è un invito al dialogo contro ogni violenza

PALERMO – Sul balcone di Palazzo delle Aquile, in altre sedi comunali e a Palazzo Comitini, è stata esposta la bandiera della pace. L’iniziativa, fortemente voluta dal sindaco Leoluca Orlando, d’intesa con la Consulta della pace, è un invito al dialogo contro ogni violenza e contro la guerra che in queste ore minaccia il territorio ucraino e la comunità internazionale ed esprime, inoltre, la condanna per il grave attacco militare da parte della Russia.

Già nei giorni scorsi il sindaco Leoluca Orlando aveva inviato una lettera di sostegno al primo cittadino di Mariupol, città che si trova vicino al confine russo sulla linea del fronte della crisi Ucraina-Russia.

“Da Palermo parte un forte richiamo al valore della pace, del dialogo tra i popoli, contro ogni forma di conflitto e di violenza. Un’iniziativa che condanna l’aggressione militare da parte della Russia che costituisce un attacco gravissimo al cuore di tutta l’Europa. In questo momento di grande tensione e preoccupazione esprimo la mia vicinanza e solidarietà a tutti gli ucraini che vivono in città”, ha detto il sindaco Orlando.