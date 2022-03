Mar Nero, scontro Usa-Russia sul blocco di 94 navi alimentari

Mosca respinge le accuse e parla di guerra dell'informazione

ROMA – I russi stanno bloccando 94 navi alimentari civili nella regione del Mar Nero e hanno bombardato tre navi che trasportano merci dai porti del Mar Nero in tutto il mondo, in particolare quelle noleggiate da una azienda agricola. Lo ha detto il primo vicesegretario di Stato americano Wendy Sherman, citato da Ukrinform. Circa il 30% delle esportazioni mondiali di grano provengono dalla regione del Mar Nero, così come il 20% del mais e il 75% dell’ olio di girasole. Molti esportatori hanno rinunciato a inviare le loro navi nel Mar Nero, anche nei porti russi. “La Marina russa sta bloccando l’accesso ai porti ucraini, il che blocca di fatto l’esportazione di grano”, ha detto la Sherman citata da Ukrinform.

Mosca respinge al mittente le accuse sul presunto ruolo russo nella crisi alimentare, come parte della guerra dell’informazione di Washington contro la Russia: così l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov, secondo quanto riferito dalla Tass.

