Hostess palermitana precipita dal terzo piano di un albergo a Vienna

Gli investigatori sospettano che non sia stato un incidente

È precipitata dal terzo piano di un albergo a Vienna. Aurora Maniscalco, hostess palermitana di 24 anni, è stata trasportata in ospedale. Le sue condizioni sono disperate.

La giovane, che lavora come assistente di volo alla Lauda Air, al momento della tragedia era in compagnia del fidanzato, un 27enne, anch’egli palermitano. È stato ascoltato dalla polizia per cercare di chiarire i contorni della vicenda. Gli investigatori sospettano che non si sia trattato di un incidente.

I genitori della vittima sono subito partiti per la capitale austriaca, dove sono stati accolti dai funzionari dell’ambasciata italiana.