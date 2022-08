I Love Sicilia in edicola, a tu per tu con Dolce & Gabbana

Conversazione privilegiata ed esclusiva con la coppia di colossi dell’alta moda

2' DI LETTURA

Con la copertina dedicata a una conversazione privilegiata ed esclusiva con la coppia di colossi dell’alta moda Domenico Dolce e Stefano Gabbana, il nuovo numero di I Love Sicilia è in edicola e in formato digitale a questo link. Il nuovo numero, il 182, abbraccia l’estate, nei temi come nei tempi: doppio numero per agosto e settembre, poi sarà autunno e altra Sicilia, vista con i nostri occhi, da raccontare.

Dolce & Gabbana si raccontano nell’intervista di Elena Giordano, appena reduci dalle magiche sfilate di Siracusa e Marzamemi: luoghi dell’anima dove i due stilisti hanno presentato, davanti a star e buyer di tutto il mondo, le nuove collezioni di alta moda donna, alta sartoria uomo, alta gioielleria, il loro nuovo orizzonte creativo. Narrano di una Sicilia fonte di ispirazione irrinunciabile, sponda da cui partire e alla quale tornare dal punto di vista dello stile e del racconto culturale attraverso la moda, anche dopo le volute globali del loro impegno internazionale. Narrano di sé, di intesa fatta di differenza, del già noto come la profonda conoscenza reciproca, e del nuovo che li aspetta.

Ancora, volti e storie della Sicilia che è bella o si appresta con forza a esserlo. In pagina, l’intervista a Carlo Amenta, commissario straordinario Zes Sicilia occidentale, che illustra le iniziative e le agevolazioni previste per attrarre investimenti e insediamenti produttivi nelle zone economiche speciali; la chiacchierata con Giuseppe Sartori, Edipo applaudito e originale a Siracusa; gli incontri con Giuseppe Veneziano, siciliano ormai caposcuola del New Pop artistico, e con Francesco Bozzi, scrittore e umorista alle prese con la spiegazione filosofica del senso del… Suca, nella sua ultima fatica letteraria.

E poi i viaggi, il vino, il cibo, l’olio siciliano di eccellenza; e le arti, il cinema, i libri, la moda: tutto quello che, assieme, fa I Love Sicilia e il suo sguardo.