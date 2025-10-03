“Iacolino scelta tecnica, confido nell’unità della coalizione”

Il governatore siciliano alla festa della Dc

PALERMO – “È una scelta tecnica la conferma di un dirigente uscente, non si tratta di assessori in più o in meno. Ha lavorato bene, è una scelta che parte da una procedura che ho sempre seguito, con la proposta dell’assessore e la condivisione da parte della giunta”.

Così il presidente della Regione, Renato Schifani, ha risposto ai cronisti in merito alla riconferma di Salvatore Iacolino alla guida del dipartimento della pianificazione strategica dell’assessorato alla Sanità, a margine della giornata inaugurale della festa dell’Amicizia a Ribera (Agrigento) organizzata dalla Dc.

Iacolino, l’intervento di Schifani

“L’ho fatto per tutti gli assessori e nessun vertice di maggioranza prima – ha aggiunto il governatore – fermo restando che credo fermamente nell’unità della coalizione anche nei confronti di Fratelli d’Italia che ha manifestato qualche perplessità. Massima fiducia a tutti i partiti, ma questa è una scelta tecnica e una conferma di chi ha lavorato bene”.

Il governatore ha parlato anche dei problemi legati all’emergenza idrica.