La ricostruzione del cedimento di una parete a causa del forte vento. GUARDA IL SERVIZIO

PALERMO – Raffiche fino a 140 chilometri orari. Ieri sera il vento ha abbattuto una parete in cartongesso all’interno dell’aeroporto Falcone e Borsellino. Paura fra i passeggeri in attesa di imbarcarsi, ma per fortuna nessun ferito. Stamani siamo andati in aerostazione. Ecco cosa è successo.