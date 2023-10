Il caso Apostolico e il video di Salvini: interviene la Questura di Catania

"Immagini non agli atti", fanno sapere i vertici della Polizia

1' DI LETTURA

CATANIA – In merito alla pubblicazione di immagini riferite alla manifestazione svoltasi il 25 agosto 2018 nel porto di Catania nel piazzale davanti al varco portuale numero 4, “si comunica che il video pubblicato non risulta tra gli atti d’Ufficio relativi all’evento in questione. Inoltre, negli atti redatti dagli operatori a seguito del servizio relativo alla suddetta manifestazione, non risulta menzionata la presenza della dottoressa Iolanda Apostolico né del marito”. Così la questura di Catania sul filmato postato su X dal vicepremier Matteo Salvini che mostra la giudice Iolanda Apostolico ad una manifestazione al porto di Catania. Le immagine pubblicate dall’ex ministro dell’Interno hanno suscitato una strisciante polemica sull’origine dei filmati e su come siano finiti nella disponibilità degli esponenti del Carroccio.

Sulla presenza di Apostolico alla manifestazione al porto di Catania, interviene il ministro Carlo Nordio. “Dell’ episodio sappiamo quello che abbiamo letto sui giornali, quindi notizie ufficiose sulle quali è giusto fare accertamenti. È nostro dovere accertare quello che è stato detto, anche per le interrogazioni parlamentari”. Così il ministro della giustizia, a Trento per il convegno “La responsabilità per colpa” presso la facoltà di giurisprudenza.

“In linea più generale – ha aggiunto il ministro Nordio – vorrei dire che mi sembra molto singolare, al di là del fatto concreto, che si parli di invasività della sfera privata di una persona quando vengono diffuse immagine di questa persona che partecipa ad un evento pubblico: se l’evento è pubblico la privacy non viene violata. Mi sono dolorosamente stupito che questa osservazione, su invasività e addirittura dossieraggio, riguardi comportamenti che sono pubblici”.