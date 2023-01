Il Catania torna al successo esterno, battuto agevolmente il San Luca

Il match termina 3-1 in favore degli etnei

Tre punti che avvicinano il Catania alla meta promozione, conquistati dalla formazione allenata da Ferraro sul campo neutro di Locri contro il San Luca. Gara subito in discesa per gli etnei che sbloccano il punteggio dopo appena due giri di lancetta. Chiarella e Rapisarda maramaldeggiano sulla fascia destra e Russotto gira in rete il preciso cross del terzino ex Tristrina. Ma il San Luca reagisce con veemenza e, dopo un’avvisaglia, agguanta il momentaneo pareggio grazie alla prodezza di Fiumara che beffa Bethers con una conclusione carica d’effetto.

Il Catania ci mette un po’ ad assorbire il “colpo” ma al 19° Vitale, con una prodezza personale, riporta in vantaggio i suoi. Il giovane centrocampista, al rientro dopo qualche settimana, si gira in un lampo e fredda Antonino con un fendente imprendibile. Il primo tempo, poi, scivola via senza altri significativi sussulti e, nel secondo tempo, il San Luca tenta solo di rado qualche sortita offensiva. Vitale, il migliore in campo, cerca ancora la conclusione vincente in fotocopia ma Antonino stavolta si oppone deviando in tuffo. Nel finale, i rossazzurri chiudono il conto con il subentrato De Luca che finalizza al meglio una splendida ripartenza avviata da Boccia e rifinita da Giovinco.

Il Catania torna, così, al successo esterno che mancava da quasi tre mesi (ultimi tre punti fuori casa conquistati a Paternò) e regala felicità agli oltre mille tifosi rossazzurri giunti a Locri.

LA CRONACA

PRIMO TEMPO

2° Catania subito in vantaggio: Chiarella serve Rapisarda che, dalla destra, lascia partire un cross girato in rete, di prima intenzione, da Andrea Russotto: 0-1 !

5° Reinero protesta timidamente per una presunta trattenuta, ai suoi danni, di Rapisarda: l’arbitro non interviene;

6° pareggio del San Luca: Fiumara sfrutta un varco sulla destra e, dalla distanza, lascia partire un gran tiro di esterno destro che sorprende Bethers: 1-1 !

15° conclusione debole di Sarao;

16° doppio dribbling di Chiarella il cui diagonale sibila sul fondo, non lontano dal palo;

19° raddoppio del Catania: Vitale, appena dentro area, si gira in un lampo e scarica rabbiosamente il pallone in rete: 1-2 !

40° colpo di test di Vitale: fuori;

44° punizione dai venti metri per il Catania: la conclusione di Lodi sbatte contro la barriera avversaria;

45° concesso 1 minuto di recupero;

46° il primo tempo si chiude col Catania in vantaggio di un gol.

SECONDO TEMPO

11° Rizzo prova a piazzare il pallone dal limite dell’area: Antonino alza il angolo;

12° sullo spiovente dalla bandierina, il pallone danza pericolosamente davanti alla porta calabra… senza che nessuno riesca a deviare; poi… Somma allontana;

12° nel Catania, Palermo e De Luca sostituiscono Lodi e Russotto;

17° Sarao sparacchia alto;

18° nel San Luca, Giampaolo prende il posto di Hefiane;

19° Reinero calcia alto;

22° Bethers si ritrova tra le mani un pallone colpito di testa dal liberissimo Ale;

23° nel Catania, Chiarella lascia i posto a Boccia;

27° nel San Luca, Murdaca rileva Raso;

31° Yakovlev stoppa male il pallone e spreca una buona occasione

32° nel Catania, Giovinco prende il posto di Sarao;

33° gran tiro dal limite di Vitale: Antonino è bravo a distendersi e deviare in angolo;

42° terzo gol del Catania: Boccia è bravissimo a stoppare un’incursione avversaria ed a lanciare Giovinco. Assist perfetto per l’accorrente De Luca che indirizza il pallone nell’angolino più lontano: 1-3 !

44° mischia in area rossazzurra con pallone rinviato quasi sulla linea;

45° concessi 5 minuti di recupero;

48° Antonino evita la capitolazione sulla conclusione a botta sicura di De Luca;

49° nel Catania, Bani sostituisce Rizzo;

51° il Catania vince 3-1!

IL TABELLINO

ASD SAN LUCA (3-4-3) – Antonino, Fiumara, Ale, Greco, Batista, Spinaci, Carbone (k), Raso (dal 27°s.t. Murdaca), Yakovlev, Hefiane (dal 18°s.t. Giampaolo), Reinero. A disposizione: Zampaglione, Pipicella, Gamez, Patea, Suraci, Favasuli, Maesano. Allenatore: Pasquale Canonico.

CATANIA SSD (4-3-3-)- Bethers, Rapisarda, Somma, Lorenzini, Castellini, Rizzo (dal 49°s.t. Bani), Lodi (k) (dal 12°s.t. Palermo), Vitale, Chiarella (dal 23°s.t. Boccia), Sarao (dal 32°s.t. Giovinco), Russotto An. (dal 12°s.t. De Luca). A disposizione: Groaz, Pedicone, Di Grazia, Privitera. Allenatore: Giovanni Ferraro.

Arbitro: Lucio Felice Angelillo di Nola.

Assistenti: Giovanni Ciannarella (Napoli) e Luca Chianese (Napoli).

Reti: 2°p.t. Russotto (CT); 6°p.t. Fiumara (SL); 19°p.t. Vitale (CT); 42°s.t. De Luca (CT).

Ammoniti: Fiumara (SL); Carbone (SL); Spinaci (SL); Russotto (CT); Rizzo (CT); De Luca (CT).