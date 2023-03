Il generale Pappalardo: “Il candidato dei Gilet arancioni è Lipera”

La segreteria regionale del movimento ha deliberato di sostenere la corsa dell'avvocato etneo per la carica di sindaco di Catania.

“La segreteria regionale del nostro movimento dei Gilet arancioni ha deliberato a maggioranza che il nostro candidato sindaco per Catania sarà l’avvocato Giuseppe Lipera. Un professionista di altissimo livello, principe del Foro, molto stimato dalla popolazione catanese per il suo impegno, la sua preparazione perché è un uomo che aiuta il prossimo. La nostra è una scelta giusta e oculata”. Lo afferma il generale Antonio Pappalardo in un video messaggio affidato ai social e riportato dall’agenzia di stampa Adnkronos.

“Abbiamo inoltre approvato in assemblea – aggiunge – la moneta che andremo a presentare ai catanesi, in particolare a quelli che vivono nel bisogno, il sicano. Un sicano – dice il generale Pappalardo- equivale a un euro e l’intitolazione è Città autonoma di Catania. Noi vogliamo il bene dei catanesi, vogliamo farli uscire dalle privazioni e dalle sofferenze in cui vivono come a Librino. È inutile – evidenzia – farsi acclamare nei teatri o nei festival, bisogna farsi acclamare dal popolino che sta male”.