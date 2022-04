E' stata presentata la clip dedicata al passaggio del Giro d'Italia 2022 a Biancavilla, il prossimo 10 maggio

Questa mattina, nella ‘Sala Caruso’ del Comune, è stato presentato il video dedicato al passaggio del Giro d’Italia 2022 a Biancavilla, il prossimo 10 maggio. La clip è stata realizzata dai videomaker di Groovy e vede come protagonisti attori non professionisti – grandi e piccini – legati alla nostra città. Il video scandisce le tappe di una passione, quella per il ciclismo, che trova la sua massima espressione sulle strade della città e sullo sfondo della meravigliosa città.