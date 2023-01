Il Palermo in trattativa con il Randers per Simon Graves

"C'è interesse, abbiamo negoziato con il Palermo"

1' DI LETTURA

Non ci sono soste nella sessione invernale di calciomercato. Dopo l’arrivo di Valerio Verre a Palermo, il club rosanero continua a lavorare per portare nel capoluogo siciliano un esterno sinistro. Con la brusca frenata nella trattativa per Bruno Martella, prende sempre più campo l’ipotesi di vedere Edoardo Masciangelo in rosa. La dirigenza siciliana guidata dal ds Leandro Rinaudo, insieme a Bigon e Zavagno, ha intensificato i contatti con il Benevento per perfezionare la corsia mancina che attualmente vede a disposizione di mister Corini il solo Marco Sala.

Intanto, il lavoro della società di viale del Fante arriva anche in nord Europa. Nelle ultime ore, sono emerse alcune novità in merito all’interesse del Palermo per Simon Graves (complice anche lo stop di Davide Bettella). Il difensore centrale classe 1999 del Randers, club del massimo campionato danese, sarebbe entrato nel mirino del Palermo. A confermarlo, è lo stesso direttore sportivo della compagine che milita in Superligaen: “Non so come andrà a finire, ma posso solo dire che c’è interesse e che abbiamo negoziato con il Palermo. Posso confermarlo – ammette Søren Pedersen a ‘Bold.dk’ -. È un ruolo in cui dobbiamo trovare un sostituto se si conclude con la vendita”.

Il giovane difensore danese, se la trattativa dovesse andare a buon fine, non occuperebbe nessun posto nella lista Over, che con l’ufficialità di Verre è nuovamente al completo (18 calciatori). Graves, infatti, risulterebbe ancora nella lista Under, che non ha limiti in termini numerici. Gli ultimi colpi di mercato in entrata, dunque, dovrebbero così concludere il lavoro nella sessione invernale del ds Rinaudo. Il Palermo potrebbe presto accogliere Masciangelo e Graves.