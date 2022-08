“Il Ponte sullo Stretto? Centrodestra elabori un piano d’azione”

La deputata Stefania Prestigiacomo: "Basta con gli studi di fattibilità"

“Auspico che il ponte sullo Stretto di Messina diventi una realtà. Per questo invito i partiti della coalizione di centrodestra a costituire da subito un tavolo tecnico-politico che elabori un piano d’azione da attuare una volta al governo. Ottimizziamo i tempi. Verifichiamo da subito le criticità burocratiche dell’opera e predisponiamo i provvedimenti normativi per sospendere l’ennesimo, costosissimo studio di fattibilità, voluto dai governi PD e M5S, al solo scopo di dilatare i tempi e rimandare la decisione. È ormai chiaro a tutti che i benefici sono superiori ai costi. Pertanto, i 50 milioni stanziati per ribadirlo sarebbero più opportuni per l’adeguamento del progetto esistente”. Lo dice la deputata azzurra Stefania Prestigiacomo, capolista di Forza Italia nel collegio plurinominale della Sicilia orientale al Senato della Repubblica.