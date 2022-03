Il TeLiMar riceve il Premio Imprese Leader 2022

A ritirare la targa per il Club dell’Addaura è stato il Direttore del Settore Canottaggio

PALERMO – In un week-end che per il club è già storia essendo arrivato in finale di LEN Euro Cup alla sua prima partecipazione e con l’opportunità di scrivere una pagina di storia per l’intera pallanuoto maschile siciliana, il TeLiMar Palermo questa mattina ha ricevuto il “Premio Imprese Leader 2022”.



Il riconoscimento per l’assetto generale dell’attività conferito dal Presidente dell’Associazione delle Cooperative Italiane Michele Cappadona, presso la Camera di Commercio di Palermo, per questa edizione ha un valore speciale, perché va a quelle società che di sono distinte per “resilienza, resistenza, innovazione, riconoscimento, iniziativa e capacità anche nel periodo del Covid19”. A ritirare la targa per il Club dell’Addaura è stato il Direttore del Settore Canottaggio, Marco Costantini, premiato nella Sala Terrasi della Camera di Commercio di via Emerico Amari.

LA SODDISFAZIONE DEL PRESIDENTE

Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Dal 1988 ad oggi abbiamo costantemente implementato le nostre strutture, le nostre attrezzature e i nostri servizi, prestati in uno stupendo tratto del litorale costiero palermitano. Abbiamo raggiunto al contempo straordinari risultati sportivi, culminati nella conquista di nove Titoli Mondiali, quattro Titoli Europei ed una quarantina di Titoli Italiani nel canottaggio, in una gratificante attività pararowing e di nuoto paralimpico, e nella partecipazione a ben 15 Campionati di Pallanuoto di Serie A1. Proprio con la prima squadra di pallanuoto abbiamo adesso guadagnato l’accesso alla finalissima di LEN Euro Cup, di cui disputeremo Gara 2 in Spagna domani, sabato 26 marzo, dopo aver vinto Gara 1 a Palermo contro il Sabadell di Barcellona per 9-7. In questo modo, abbiamo proiettando il TeLiMar, la Città di Palermo e la Regione Siciliana nella storia della pallanuoto internazionale. Raggiungere questi eccellenti risultati in questi anni di pandemia, in cui abbiamo dovuto riorganizzare in corsa tutte le nostre attività dotandole anche di specifiche attrezzature finalizzate al contenimento del contagio da Covid19 e mettendoci in condizione di fidelizzare sempre più la nostra utenza che ha identificato il TeLiMar quale luogo in cui poter trascorrere in sicurezza il tempo libero con la propria famiglia, ha dato conferma della bontà del nostro operato, che prevede in futuro ulteriori progetti di ampliamento riguardanti le nostre appassionanti poliedriche attività”.