Ambulanti abusivi a Librino, multe per 22 mila euro

Sequestrati e donati in beneficienza 50 chili di ortaggi, scoperti anche furti di elettricità

CATANIA – Illegalità diffusa a Catania: nel corso di controlli straordinari a Librino, i Carabinieri hanno multato tre venditori ambulanti per un totale di 22 mila euro. Denunciata anche una donna per furto di energia elettrica.

Illegalità diffusa a Catania: i tre ambulanti.

Nel corso di controlli a Librino i militari dell’Arma, supportati dai colleghi della C.I.O., dal personale della Polizia Locale e di ENEL Distribuzione, hanno sanzionato 3 venditori ambulanti, due di prodotti ortofrutticoli ed uno di prodotti ittici, ai quali sono state comminate sanzioni amministrative per complessivi 22 mila euro, in quanto operavano in assenza delle prescritte autorizzazioni amministrative e dei requisiti professionali per la vendita di prodotti, nonché per aver occupato abusivamente la sede stradale.

Tutta la merce è stata sequestrata e 50 chili di alimenti ortofrutticoli sono stati donati in beneficenza all’oratorio “San Filippo Neri” di Catania.

I furti di energia elettrica

Nel corso delle stesse attività, i militari dell’Arma hanno denunciato una 53enne catanese per furto di energia elettrica, in quanto i Carabinieri hanno scoperto nella sua abitazione un allaccio dell’energia elettrica alla rete pubblica.

I controlli sulla strada

Per quanto riguarda, invece, i controlli alla circolazione stradale, i Carabinieri hanno identificato 20 soggetti e controllato 6 veicoli, con l’elevazione di 2 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 346 euro per mancata esibizione di documenti di guida e di circolazione e guida senza patente, colpendo, in particolare, quelle condotte di guida che possono creare un pericolo per la sicurezza pubblica.