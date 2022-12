ILoveSicilia in edicola con la nuova classifica dei cento potenti

Il capo di lista, quest’anno, è sorprendente ma, a ben guardare, non più di tanto

È, per tradizione e continuo cambiamento, il numero dei numeri: quest’anno porta il numero 186 di I Love Sicilia, approdato in edicola e in digitale, la cui copertina è dedicata all’appuntamento immancabile con i 100 Potenti di Sicilia: la classifica del potere nell’Isola, numero per numero, fra chi sale, chi scende e chi irrompe per la prima volta nella stanza dei bottoni.

Non solo politica, ovviamente, sebbene il profilo istituzionale della Sicilia sia radicalmente cambiato, insieme con quello dell’intero Paese e forse anche più, per il susseguirsi, nel corso dell’anno che finisce, dei cruciali appuntamenti elettorali nazionale, regionale e del Comune di Palermo. Non soltanto politica, appunto, momento fondamentale ma non esauriente della vita del cittadino e delle stanze dove si prendono le decisioni e si determinano le strategie. In pagina, numero dopo numero, anche imprenditoria, finanza, potere giudiziario e volti delle forze dell’ordine. Da 1 a 100, anzi dal numero 2… al 100: il capo di lista, quest’anno, è sorprendente ma, a ben guardare, non più di tanto: ha a che fare con le garanzie, le regole, la libertà di scelta data a ciascuno dalla legge, dalla coscienza, dalle aspettative affidate (anche) al voto: quel “sistema” che è, insieme, limite all’individuo e sua garanzia, cui i siciliani si affidano perché la loro volontà divenga fatto.

Naturalmente, l’attesa classifica non esaurisce l’ultimo I Love Sicilia del 2022: la Sicilia si mostra attraverso i propri volti migliori, che questo mese sono per esempio, quelli del nuovo boom del pop Beatrice Quinta, deflagrato dagli schermi di X-Factor; dell’attore Filippo Luna con i suoi successi dal set alla scena; di Venerando Faro, pioniere visionario del vivaismo ornamentale.

Attorno, tanta Sicilia vera e grande: il design, la moda, le tendenze, i cibi, i vini l’olio, l’architettura, le arti tutte, fino alla settima.

