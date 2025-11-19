“Impresa è Donna”: la Sicilia che cresce al femminile

La VI edizione del premio regionale

CATANIA – L’Intelligenza Artificiale, esplorata come strumento e opportunità per il mondo dell’imprenditoria. È questo il tema dell’edizione 2025 del Premio “Impresa è Donna” giunto alla sesta edizione e che si conferma come uno degli appuntamenti più attesi e significativi nel panorama regionale, dedicato alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile siciliana.

Nato da un’intuizione di Matilde Cifali, presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Catania, il premio è cresciuto anno dopo anno grazie all’impegno di una squadra di imprenditrici catanesi determinate e unite dal desiderio di promuovere le eccellenze femminili dell’isola.

Il Premio “Impresa è Donna” è diventato oggi un premio a carattere regionale: un’occasione per raccontare le storie di innovazione ma soprattutto coraggio e successo delle donne che dimostrano sempre più una forte resilienza che consente loro di creare valore in Sicilia diventando al contempo un modello per le nuove generazioni di imprenditrici siciliane e non solo. Un vero e proprio Contest sull’imprenditoria.

A spiegare il tema 2025 è proprio la presidente Matilde Cifali che sottolinea come “l’Intelligenza artificiale sia un filo conduttore che stimola la riflessione su come la tecnologia possa diventare alleata della creatività e dell’intelligenza umana, favorendo lo sviluppo sostenibile e la crescita consapevole”.

È la stessa presidente ad annunciare anche una delle novità di quest’anno. “Accanto alle imprenditrici, il Premio “Impresa è Donna” celebra anche le donne dello sport, esempi di determinazione, forza e disciplina. Saranno premiate le campionesse mondiali di jujitsu catanesi Giada Costa e Alice La Rosa, ambasciatrici della passione e del talento femminile siciliano nel mondo; e poi la squadra femminile Canottieri Jonica SSD: la formazione senior ha vinto il campionato italiano assoluto di canoa polo”.

L’edizione 2025

L’edizione 2025 vede in finale 10 imprenditrici siciliane. La vincitrice si conoscerà il prossimo 10 dicembre durante la cerimonia conclusiva del contest che si svolgerà presso il Teatro Massimo Bellini di Catania. La cerimonia sarà presentata dal conduttore Ruggero Sardo, affiancato dalla presidente del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Catania Matilde Cifali. Il pubblico verrà trasportato in un viaggio fatto di emozioni, testimonianze e racconti di eccellenza femminile.

Tra gli ospiti speciali lo psicoterapeuta e scrittore Salvo Noè, che terrà uno speech sull’intelligenza artificiale e sul suo impatto nella vita e nelle relazioni umane; la musicista Lina Gervasi, che emozionerà il pubblico con una performance al teremin, strumento raro e affascinante. Il duo Bellamorea, che proporrà un brano inedito dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. Tra gli invitati anche il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli, la cui presenza testimonia la rilevanza ormai nazionale dell’iniziativa.

A scegliere la vincitrice sarà una giuria composta dal presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen; dalla presidente nazionale del Terziario Donne Confcommercio Anna Lapini. Ed ancora da Luciana Di Bisceglie, presiedente CCIAA Bari. Melania D’Angelo di Banca Generali. Dal sovrintendente del Teatro Massimo Bellini Giovanni Cultrera. Da esponenti del mondo imprenditoriale come Giorgia Bartolini. Martina Caruso. Rossana Cavallaro. Stefano Maria Colombo. Giusy De Natale. Andrea Passanisi. Tony Pellegrino. Dario Pistorio. Alma Scandura. Francesco Trainito.

“Un movimento culturale”

Le finaliste dell’edizione 2025 sono: Nuccia Alboni; Simona Barone; Tindara Crisafulli; Carmen Di Prima; Perla Maria Rita Fiamingo; Laura Lupo; Anna Maria Milazzo; Sonia Nicosia; Eleonora Patanè; Cristina Virzì.

“La serata – dice ancora Matilde Cifali – sarà un intreccio di emozione, musica e riflessione, un vero e proprio omaggio alla forza delle donne e alla loro capacità di reinventarsi in ogni campo. Il Premio “Impresa è Donna” non è più solo un riconoscimento, ma un movimento culturale che promuove il valore della rete, la collaborazione e l’empowerment femminile in tutte le sue forme. Il Premio “Impresa è Donna” è diventato molto più di un premio: è una comunità che racconta la Sicilia che innova, che osa e che costruisce il futuro con intelligenza e cuore”. Conclude la Presidente Gruppo Terziario Donna Confcommercio Catania e Vice Presidente Confcommercio Catania.