Le imprese siciliane in mano alle donne: lo studio di Coldiretti

Il settore con più donne alla guida di un'azienda è il commercio

ROMA – Un’impresa italiana su quattro è guidata da una donna e il record assoluto spetta alla Sicilia. È questo il principale dato di uno studio Coldiretti presentato durante l’assemblea Donne Impresa a Roma.

Il settore con più donne alla guida di un’azienda è il commercio, con il 25% di ‘imprese femminile’; poi c’è l’agricoltura, con 203 mila contadine (il 15% del totale), seguita dai servizi di alloggio e ristorazione con il 10%. Il record assoluto spetta alla Sicilia con più di 25 mila imprese, seguita da Puglia e Campania, rispettivamente con 23 mila e 21 mila.

Le donne creano legami forti con il territorio

Il 25% delle donne alla guida di un’impresa ha una laurea, sempre più spesso non in indirizzo agrario. Oltre il 50% svolge più di una attività connessa alla produzione primaria, soprattutto vendita diretta, agriturismo e trasformazione di prodotti agricoli. In particolare, precisa la Coldiretti, le donne creano legami forti con il territorio e sono un vero e proprio presidio per la sopravvivenza e la valorizzazione delle aree rurali.