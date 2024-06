In carcere per rapina

TRECASTAGNI – I Carabinieri della Stazione di Trecastagni (CT) hanno arrestato il 26enne A. D. S. in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica di Catania. Il giovane, ai “domiciliari”, era stato già condannato dai giudici per rapina in concorso, lesioni personali aggravate, tentata violenza privata e detenzione di oggetti atti all’offesa, reati commessi nel febbraio del 2013 a San Pietro Clarenza (CT). Dovendo ora scontare la pena residua equivalente ad anni 1 e mesi 6 di reclusione, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.