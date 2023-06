“In via Cavour emergenza traffico e sicurezza”: l’appello dei residenti

La lettera dei residenti dopo le modifiche alla viabilità apportate dal Comune di Palermo

PALERMO – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione, accompagnata da un breve video, di alcuni residenti di via Cavour a fronte delle recenti modifiche alla viabilità della zona apportate dal Comune di Palermo.

Gentile redazione,

desideriamo portare all’attenzione del pubblico e delle autorità competenti le serie lamentele dei residenti di via Cavour riguardo alla situazione insostenibile che sta minando la qualità della vita nella nostra strada. Chiediamo che vengano prese misure per affrontare i gravi problemi di traffico caotico, inquinamento acustico, attraversamento pedonale pericoloso, cambio di viabilità e segnaletica a terra non visibile che stanno mettendo a repentaglio la nostra sicurezza quotidiana

Il traffico nella nostra strada è diventato un vero incubo. Le lunghe file di automobili, i clacson incessanti e il rumore assordante causano notevoli disagi e stress ai residenti. La nostra tranquillità è compromessa dal costante flusso di veicoli a tutte le ore del giorno e della notte. Un altro motivo di grave preoccupazione è l’attraversamento pedonale pericoloso. Nonostante la presenza di strisce pedonali e segnali di stop, molti conducenti non rispettano la precedenza dei pedoni. Questa situazione mette a repentaglio la nostra sicurezza mentre cerchiamo di attraversare la strada.

Inoltre, recenti cambiamenti nella viabilità hanno generato confusione e pericoli aggiuntivi. Nonostante la segnaletica che indica il divieto di controsenso, molti automobilisti continuano a ignorare queste indicazioni, mettendo a rischio la sicurezza di tutti gli utenti della strada. Chiediamo un maggiore controllo specialmente nelle ore notturne. Infine, la segnaletica a terra, che dovrebbe essere un punto di riferimento per i conducenti, non è in linea con il nuovo senso di marcia.