Incendi, autostrade bloccate e Canadair all’opera

Mezzi aerei dei Vigili del fuoco e della Protezione al lavoro per spegnere due grossi fronti, bloccata la viabilità

1' DI LETTURA

PALERMO – Diversi incendi stanno impegnando i mezzi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile in operazioni di soccorso sul territorio siciliano. A causa delle fiamme il traffico è temporaneamente bloccato sull’Autostrada A19 Palermo Catania in direzione Catania, tra il km 165 e il km 171,400, a Centuripe, in provincia di Enna.

Sul posto stanno operando i mezzi dei Vigili del Fuoco e sono presenti le Forze dell’Ordine e le squadre Anas per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura della carreggiata in sicurezza nel più breve tempo possibile.

Gli interventi aerei

Un vasto incendio sta colpendo la zona Nord di Messina. I vigili del fuoco sono impegnati con squadre a terra, un canadair e un elicottero Erickson S-64 per domare le fiamme che stanno interessando la vegetazione in particolare nella località di Curcuraci, frazione collinare della città. L’intervento è in fase di bonifica.