Schifani: “Sui roghi c’è la mano criminale ma il sistema regge”

L'intervento del governatore della Sicilia

1' DI LETTURA

Il caldo infernale non lascia scampo alla Sicilia avvolta dalle fiamme. “Anche questa volta la nostra terra è messa a dura prova da mano criminali che si stanno macchiando di efferate condotte. Il sistema sta reggendo. E di questo mi sento di ringraziare di cuore tutti gli uomini e donne, di qualunque ruolo ed istituzione, che stanno dando prova di grandissimo senso del dovere ed amore della nostra Sicilia”. Lo dice il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, a seguito dei diversi incendi che stanno interessando alcune province della Sicilia.

Schifani: “In costante contatto con i sindaci”

“Le sale operative del nostro Corpo forestale e della Protezione civile sono in costante contatto con i sindaci del territorio per monitorare la situazione – assicura il governatore della Sicilia- . Sono attivi diversi mezzi aerei tra canadair e elicotteri regionali e fortunatamente nessuno al momento è rimasto ferito e non risultano danni alle abitazioni”.

Attivi sei canadair e due elicotteri

Nel dettaglio, sono sei i canadair inviati in Sicilia dalla Protezione Civile Nazionale, oltre a due elicotteri, per fare fronte ai numerosi incendi di oggi nell’Isola. “I canadair aggiuntivi vengono da Sardegna e Calabria”, conclude Schifani.