Incendio in un’abitazione a Palermo, ustionato un uomo

Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore

PALERMO – Un incendio è divampato questa notte intorno alle 4 al quinto e ultimo piano di una palazzina in via Sabratha, nella zona di Passo di Rigano a Palermo. Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio.

Nel rogo è rimasta coinvolta una persona che ha riportato ustioni e un’intossicazione da fumo. Fortunatamente, gli altri residenti dell’immobile sono stati evacuati tempestivamente e non hanno riportato ferite.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle 6. Dopo le verifiche di sicurezza, i residenti sono stati autorizzati a rientrare nelle loro abitazioni. Resta da accertare l’origine dell’incendio, su cui sono in corso indagini.

Un altro incendio, nella giornata di ieri, è divampato in via Quintino Sella a Palermo distruggendo l’abitazione del professore Elio Adelfio Cardinale.