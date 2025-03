Palermo, domato l’incendio di via Sella: fiamme e distruzione VIDEO

Devastata la casa di due personalità pubbliche

PALERMO- Un vasto incendio, domato dopo diverse ore di lavoro, ha devastato la casa del professore Elio Adelfio Cardinale, ex sottosegretario alla Salute, insieme alla moglie, l’ex magistrato Annamaria Palma, in via Quintino Sella, una traversa della centralissima via Libertà.

L’incendio è divampato questa mattina poco dopo le 10. A scatenarlo, secondo una prima ipotesi, sarebbe stato una stufetta dimenticata accesa.

Il rogo della biblioteca

Le fiamme, con un denso fumo visibile da gran parte della città, si sono prima propagate nella mansarda, andata distrutta, dell’abitazione poi alla biblioteca, dove erano conservati libri dal valore inestimabile, ed infine, al resto della casa.

Sul posto sono intervenute diverse autobotti dei vigili del fuoco, che hanno impiegato parecchie ore per domare le fiamme che, dopo essere state domate inizialmente, sono ripartite anche per via della presenza delle travi in legno nel tetto andato distrutto.

Nella zona si è radunata una grande folla di curiosi tenuti a distanza da un cordone di polizia e carabinieri, anche per paura di qualche crollo. Proprio per questo sono intervenuti anche i tecnici dell’Amg che hanno interrotto la fortunata di gas.

Sul posto Schifani e Lagalla

Sul posto per accertarsi della situazione sono arrivati il presidente della Regione Renato Schifani e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla.

“Fortunatamente è andato tutto bene però perdiamo un patrimonio dal valore inestimabile per i libri che sono andati distrutti” ha detto Lagalla.