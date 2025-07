Biancavilla, un’auto in fiamme davanti a un istituto religioso – VIDEO

L'auto era usata da alcune suore, un altro rogo ha colpito un terreno agricolo

CATANIA – Mattinata di paura a Biancavilla, dove mercoledì 2 luglio un’auto in fiamme ha coinvolto la struttura delle Figlie di Maria Ausiliatrice, scatenando il panico tra le suore e i residenti della zona.

L’incendio a Biancavilla

L’incendio ha avuto origine da una Peugeot 206 in uso alle suore e di proprietà dell’IPAB Casa del Fanciullo Francesco Messina. L’auto ha preso fuoco a causa di un cortocircuito subito dopo essere stata parcheggiata, con ancora a bordo gli alimenti prelevati poco prima dalle suore dal Banco alimentare di Catania.

Le fiamme si sono propagate rapidamente all’impianto elettrico e al quadro della zona provocando una serie di cortocircuiti. Si sono sentite esplosioni e crepitii, mentre i fili elettrici davanti all’istituto salesiano prendevano fuoco. Le suore si sono allontanate di corsa.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno domato le fiamme. I danni non hanno interessato solo l’impianto elettrico, ma anche le persiane e gli infissi della zona. Presenti sul luogo anche la Polizia Municipale e i tecnici dell’azienda del gas.

Altro rogo a Biancavilla

Negli stessi minuti, sempre a Biancavilla, si è verificato un altro rogo nella zona tra via Islanda e via Texas. Sterpaglie e vegetazione in terreni privati hanno preso fuoco e, spinte dal vento, le fiamme hanno coinvolto alcuni mezzi agricoli, generando paura per le abitazioni vicine. Un trattore e del legno sono andati completamente distrutti.