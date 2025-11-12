Incendio alle Ciminiere, Trantino: “Siamo sempre risorti dalle ceneri”

Le parole del primo cittadino

CATANIA – “Due sale congressuali da 1.200 e 600 posti, all’interno di un involucro (il Ciotolone) partorito dall’estro architettonico di Giacomo Leone. Nella serata di ieri è stato distrutto dalle fiamme, domate dopo ore grazie allo straordinario lavoro dei vigili del fuoco”.

Lo scrive, su Facebook, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, sull’incendio divampato ieri nel centro fieristico ‘Le Ciminiere’ che ha visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco.

“Catania – aggiunge Trantino – ha reagito a ben più tragiche calamità. Adesso è il momento di mostrare la nostra attitudine alla resilienza per ricostruire, non solo un simbolo, ma un importante centro convegnistico che ha prodotto cultura, eventi di richiamo nazionale e la crescita di due generazioni. Non ci scoraggiamo. Dalle ceneri siamo sempre risorti”.