Inchiesta Covid, chat sindaco-imprenditore: “Le lobby contro le chiusure”

Le testimonianze dell'attesa e dell'incertezza sulla chiusura dell'area che comprendeva anche i comuni di Nembro e Alzano

“Anch’io sarei stato drastico su ristoranti, bar, centri sportivi etc.. E Invece le varie lobby li hanno lasciati aperti. Sbagliato. Se devi intervenire, intervieni in modo rigido, altrimenti non serve”. Così la sera del 3 marzo 2020 in un messaggio Whatsapp il sindaco di Nembro Claudio Cancelli, commentava al telefono con un imprenditore della zona la notizia, che circolava, della istituzione della zona rossa in Val Seriana. La chat è agli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della prima ondata di Covid.

La chat tra il sindaco e il titolare di una impresa locale testimonia l’attesa e l’incertezza sulla chiusura dell’area che comprendeva anche il comune di Alzano. Con l’imprenditore che scriveva “ho sentito le novità che pare non siano buone. Diventiamo zona rossa? ”

E il primo cittadino che rispondeva: “adesso è più di una voce. Però aspettiamo, non sono convinto che la adottino subito”.

“Dipende dai numeri, se continuano a crescere. – osservava l’imprenditore -. Sinceramente avrei chiuso tutti i punti di aggregazione. Noto tutte le mattine anziani ai tavolini dei bar. Io li avrei chiusi. Cosi come i ristoranti”.

Il 4 marzo il titolare dell’impresa locale scriveva di nuovo a Cancelli: “appena ha qualche informazione sulla possibile zona rossa la prego di avvisarmi in modo tale che possa avere il tempo necessario per fermare l’azienda e metterla in sicurezza”.

La replica: “non sappiamo ancora nulla. Spero ci avvisino un po’ prima. C’è ancora qualcuno che ha speranza che non venga dichiarata. Vediamo”.

Qualche ora dopo il sindaco replicava al suo interlocutore di non sapere ancora nulla, aggiungendo che “in passato informatori affidabili interni alle strutture avevano già detto così e poi non è successo”.

Infine a sera Cancelli avvertiva l’imprenditore che: “la decisione sembra rinviata a ad una valutazione sabato”.