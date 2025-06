Incidente sulla A19, un ferito e caos. Incendio lambisce la A29

Un'altra giornata difficile sulle autostrade siciliane

PALERMO – Incidente nei pressi dello svincolo di Bagheria, sulla Palermo-Catania, tratto interessato ai cantieri.

Incidente sulla A19, un ferito e caos

Il tamponamento ha provocato un ferito e ulteriore caos in autostrada, già nell’occhio del ciclone per le lunghe code durante il ponte del 2 giugno.

Incendio lambisce la A29

Un incendio di sterpaglie è divampato in prossimità del guard-rail lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo per l’ospedale Vincenzo Cervello del capoluogo siciliano. Sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e mezzo in sicurezza la zona.