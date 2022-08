Incidente mortale a Messina, giovane giarrese va ai domiciliari

La decisione del Riesame.

1' DI LETTURA

MESSINA – Il ventenne giarrese accusato di omicidio stradale per l’incidente mortale avvenuto lo scorso 5 agosto sulla Tangenziale di Messina è ai domiciliari. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Messina a scioglimento della riserva della udienza che si è svolta lunedì scorso dopo il ricorso dell’avvocato Enzo Iofrida .I giudici della Libertà hanno sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. Il giovane giarrese, che conduceva un Suv Porche, mentre viaggiava sulla tangenziale di Messina avrebbe causato l’incidente dal quale è derivata la morte di un uomo ed il ferimento di altri quattro.



Si ritiene soddisfatto il difensore, l’avvocato Enzo Iofrida, che già nell’immediato aveva ritenuto eccessiva la misura della custodia in carcere, “specie in considerazione della immediata resipiscenza manifestata dal mio assistito che ha – diversamente da come riportato su alcune testate giornalistiche – ammesso le proprie responsabilità dichiarando di essere il conducente di quell’auto e non un semplice trasportato, come inizialmente riferito alla polizia”.