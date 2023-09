L’incidente e la morte di Mariarita: era originaria di Giarre

Resta ricoverato in gravi condizioni il marito

CATANIA – Un terribile scontro fra tre vetture lungo il rettilineo della Statale 575, la Paternò-Troina. Un inferno di lamiere che ha fatto una vittima: la 32enne Mariarita Gravagna, originaria di Giarre e residente a Troina. Vano, purtroppo, ogni tentativo di salvarle la vita.

Resta ancora ricoverato in condizioni critiche, invece, il marito 41enne che ha riportato diverse ferite in più parti del corpo. Miracolosamente illesa la bimba di appena 4 anni che era in auto con la coppia.

Feriti, sebbene in modo non grave, i conducenti delle altre due auto. Si tratta di 53enne e di un 48enne.

I rilievi sul luogo del tragico incidente sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Nicosia. La Procura ennese ha aperto un fascicolo sull’accaduto.