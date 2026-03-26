La vittima aveva 49 anni

CASTELVETRANO – Un uomo originario di Castelvetrano, M.F., 49 anni, è morto a causa delle ferite riportate in un incidente stradale avvenuto lungo l’autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Castelvetrano.

L’uomo era alla guida di una Fiat Panda in direzione Mazara del Vallo, quando per cause che sono in corso di accertamento, è finito fuori strada.

Sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale e due ambulanze del 118. L’uomo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Castelvetrano dove è poi morto.