Incidente sull’autostrada Palermo-Mazara: lunghe code verso la città

Un altro scontro a Villagrazia di Carini

PALERMO – Due incidenti stradali hanno mandato in tilt il traffico sull’A/29 Palermo-Mazara del Vallo. Nel primo pomeriggio tre i mezzi sono rimasti coinvolti all’altezza di Isola delle Femmine, tra le due gallerie.

Lunghe code

Lo scontro è avvenuto tra due camion e un’auto. Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i snaitari del 118 che hanno soccorso il conducente della vettura, rimasto lievemente ferito. In pochi minuti, la circolazione ha subito fortissimi rallentamenti: il traffico è rimasto bloccato in direzione Palermo in attesa dell’arrivo dei soccorsi e della rimozione dei mezzi dalla carreggiata.

Sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco, il eprsonale dell’Anas e la polziia stradale che ha deviato il traffico sulla statale.

L’incidente a Villagrazia di Carini

Un altro scontro è avvenuto poco prima di mezzogiorno all’altezza dello svincolo di Villagrazia di Carini, in direzione Mazara. Anche in questo caso si sono formate lunghe code. Le indagini per ricostruire la dinamica sono in corso.