Viale Regione, travolge una moto e scappa: caccia all’auto pirata

Ferito un giovane di 22 anni trasportato al Trauma center di Villa Sofia

PALERMO – Incidente stradale in viale Regione Siciliana a Palermo. Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito dopo essere stato travolto da un’auto: la persona alla guida si è data alla fuga. E’ successo all’altezza di piazzale John Lennon.

L’automobilista si è dato alla fuga

Il giovane era in sella a uno scooter Sh 350 quando è avvenuto l’impatto: è stato sbalzato dalla sella, ma il conducente di un’auto grigia non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato, lasciando il ragazzo sull’asfalto. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito, uno dei quali ha tentato di inseguire il pirata della strada per bloccarlo.

Caccia al pirata della strada

Quest’ultimo è riuscito ad allontanarsi, ma alcuni testimoni avrebbero segnato il numero di targa e chi era alla guida del mezzo potrebbe presto essere individuato. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica, al vaglio ci sono anche le immagini delle telecamere della zona, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare l’automobilista. Il giovane è stato nel frattempo trasportato in ospedale.

Un 45enne in gravi condizioni

Ieri, 22 settembre, un altro grave incidente nel capoluogo siciliano. In via Empedocle Restivo è infatti rimasto ferito un 45enne: era su un Piaggio Liberty quando, per cause da accertare, ha perso il controllo ed è finito contro un muretto.

Ricoverato al Trauma center

L’impatto è stato violentissimo e l’uomo ha riportato gravi lesioni e fratture che hanno reso necessario il trasporto d’urgenza in ospedale. E’ stato ricoverato al Trauma center di Villa Sofia ed è in prognosi riservata. Anche in questo caso, indaga l’Infortunistica.