Incidente grave, treno si schianta contro un pullman: 45 feriti VIDEO

Bollettino preoccupante

CAMBOGIA – Treno contro pullman, un bollettino preoccupante. In un tragico incidente avvenuto nella provincia di Pursat, nella parte nordoccidentale della Cambogia, un treno ha colpito un pullman colmo di passeggeri lo scorso venerdì, causando ferite a 45 individui, di cui alcune gravi.

Treno contro pullman: le immagini dell’incidente

L’evento si è verificato in un incrocio ferroviario, dove, secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’autobus non sarebbe riuscito a notare l’arrivo del treno, nonostante l’avviso emesso dal macchinista poco prima della collisione. Le autorità locali hanno avviato un’indagine per fare luce sulla dinamica dell’incidente.

Questo tragico evento mette in luce i rischi legati all’infrastruttura ferroviaria della Cambogia, dove i treni sono costretti a muoversi a una velocità ridotta, compresa tra i 30 e i 40 km/h, a causa della vetustà dei binari.



