Incidenti, domenica di sangue sulle strade siciliane: quattro morti

Tragedie, impatti fatali e un malore che lascia l'amaro in bocca

PALERMO – Cinque incidenti, diversi feriti, quattro morti. Domenica di sangue sulle strade siciliane. Da Messina a Trapani, Palermo e Catania. Tragedie, impatti fatali e un malore che lascia l’amaro in bocca.

Montevago, muore un 16enne

Uno studente di 16 anni, Carlo Pendola, è morto in un incidente stradale a Montevago (Agrigento), in pieno centro abitato. Mentre era alla guida della sua moto, in viale XV Settembre, avrebbe perso il controllo del mezzo cadendo a terra.

Il ragazzo indossava il casco. Nessun altro veicolo è stato coinvolto. Soccorso, è stato trasportato all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca dove però, poco dopo, è deceduto.

Incidente nel Messinese, muore un palermitano

Sulla statale 117 ha perso la vita un palermitano di 38 anni. Il tragico scontro è avvenuto tra Santo Stefano di Camastra e Reitano, in provincia di Messina. A guidare l’auto, coinvolta nel sinistro, era una donna, il palermitano si trovava a bordo di una moto. Inutile l’intervento dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso: il giovane ha perso la vita nel giro di pochi minuti. Indagini affidate ai carabinieri.

Catania, 50enne travolto in autostrada

A Catania impatto fatale sulla A18: un 50enne è stato travolto e ucciso da una macchina dopo essere sceso dalla sua auto per controllare una gomma. L’incidente è avvenuto sulla Messina-Catania 600 metri prima del casello di San Gregorio. L’automobilista, che viveva a Siracusa, era nato a Milano, aveva forato e chiamato il carro attrezzi, ma appena è sceso dalla macchina è stato investito.

Priolo, auto sbanda: ferito un 14enne

Nel Siracusano quattro feriti, tra cui un 14enne, per il quale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe perso il controllo della propria auto mentre attraversava la piazza. Il veicolo ha travolto alcuni pedoni e diverse persone che si trovavano sedute ai tavolini dei bar, finendo contro alcune vetture parcheggiate, fino a fermarsi sul marciapiede. Sul posto sono arrivati polizia, carabinieri, vigili del fuoco e personale del 118.

Palermo, muore l’avvocato Finazzo

Alessandro Finazzo, noto avvocato di 56 anni, è stato colto da malore mentre percorreva, sulla sua bici, il viale Margherita di Savoia, nei pressi della Favorita: inutili i soccorsi, ha perso la vita.

Il legale, originario di Alcamo, stava pedalando verso Mondello quando si è accasciato. A notare il corpo sarebbe stato un passante, che ha allertato i soccorsi.

“Sono affranto – scrive l’avvocato Gaetano Armao su facebook – dalla scomparsa improvvisa di uno dei miei migliori allievi, l’avvocato Alessandro Finazzo, professionista competente, arguto, leale. Lo conobbi a Trapani al polo universitario dove seguiva l’insegnamento di diritto amministrativo al corso di preparazione per il concorso in magistratura alla metà degli anni ‘90″.