Tre incidenti stradali nel Catanese: è grave un motociclista

Tra San Giovanni la Punta, Licodia e Paternò

CATANIA – Nelle scorse ore, si sono verificati tre incidenti stradali nel Catanese.

Incidenti stradali nel Catanese

Incidenti accaduti tra la prima parte della serata di ieri e la mezzanotte, tra Santa Maria di Licodia, Paternò e San Giovanni la Punta.

San Giovanni la Punta, grave un centauro

Il più grave degli incidenti si è verificato ieri sera a San Giovanni La Punta. A scontrarsi due mezzi: un’auto e una moto. A rimanere gravemente ferito un centauro. È accaduto in via della Regione. Sul posto, i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania.

S.M. di Licodia: scontro fra due auto

Sempre ieri sera, incidente stradale lungo la Strada Provinciale 229/II, all’incrocio con la strada comunale “Cicero” non distante dal Cimitero di Santa Maria di Licodia. Quattro le persone rimaste ferite e condotte al Pronto Soccorso dalle ambulanze del 118. Ad arrivare anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò, per mettere in sicurezza i mezzi, e i Carabinieri della Stazione di Ragalna per i rilievi.

Paternò, incidente autonomo, due feriti

Incidente stradale autonomo dopo la mezzanotte, invece, in via Nazario Sauro a Paternò. Il conducente di un’auto, per cause da accertare, è finita contro un palo della pubblica illuminazione. Le due persone che erano all’interno del mezzo sono rimaste ferite e trasportate al Pronto soccorso.

Sul posto, i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento, per mettere in sicurezza il mezzo, e i Carabinieri della locale Compagnia per i rilievi.