ROMA – Sarebbero oltre 1.300, alle 16.30 di oggi, le segnalazioni di disagi legati alla linea di internet su rete Wind Tre. Il 67 per cento riguarderebbe la rete fissa, il 23 per cento la connessione mobile. Un 10 per cento invece avrebbe segnalato una sorta di blackout totale dei servizi.
Le segnalazioni sarebbero attualmente in gestione, secondo il dato rilevato da Downdetector, la piattaforma online che fornisce agli utenti informazioni in tempo reale sullo stato di siti web e servizi. Il dato riguarderebbe varie regioni d’Italia. Secondo una sorta di mappa dei disagi che circola in rete, alcune segnalazioni proverrebbero anche dalla Sicilia.