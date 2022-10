Interruzione elettrica, alcuni comuni del Palermitano rimarranno a secco

Il disservizio dovrebbe durare per 48 ore

“Si comunica che, a causa dell’interruzione della fornitura di energia elettrica agli impianti di approvvigionamento ai serbatoi comunali, programmata da e-distribuzione per lavori di manutenzione, domani, martedì 4 ottobre, non sarà possibile espletare il servizio di distribuzione e di erogazione alle utenze cittadine di Baucina, Ciminna e Ventimiglia di Sicilia“. Lo scrive Amap in una nota.

“Una volta che sarà riattivata la fornitura di energia elettrica da parte di e-distribuzione, Amap provvederà immediatamente al ripristino del sistema di approvvigionamento ed accumulo idrico ai serbatoi comunali. Il servizio di erogazione idrica – conclude la nota dell’Amap – alle utenze cittadine è previsto venga riattivato – salvo imprevisti – già nella mattinata di mercoledì 5 ottobre e si regolarizzerà nelle 48 ore successive, secondo le vigenti turnazioni“.